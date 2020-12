Ricardo Soares: «Tivemos mais e melhores oportunidades do que o Benfica»

O Gil Vicente sofreu este domingo a primeira derrota sob o comando técnico de Ricardo Soares, ao perder (0-2) diante do Benfica. No final do encontro, o treinador admitiu que a expulsão no final da 1.ª parte condicionou o jogo dos gilistas mas, mesmo assim, a equipa de Barcelos foi mais perigosa do que as águias e merecia outro resultado.





"Tivemos de fazer reajustes táticos, há sempre um espaço que fica por preencher. Se o Benfica não fosse feliz e principalmente eficaz teria perdido pontos. Tivemos mais e melhores oportunidades do que o Benfica. Teve mais posse de bola, mas o futebol não se resume à posse, resume-se à qualidade e assertividade das jogadas para finalizar e nisso fomos mais fortes do que o Benfica. Os meus jogadores fizeram trabalho fantástico e estou muito orgulhoso", afirmou o técnico, na flash-interview, à SportTV."Efetivamente não conquistámos pontos. Era a nossa ambição. Jogadores fizeram um jogo extraordinário e equilibrado. Na 1.ª poarte a melhor oportunidade de golo nossa. O Benfica com mais bola, nós estivemos compactos, obrigámos a jogar por fora e o empate era justo. Na 2.ª temos duas oportunidades para inaugurar o marcador, o Benfica num erro nosso fez o golo e ser grande é isso mesmo. Podíamos ter feito o golo de bola corrida, com duas excelentes intervenções do guarda-redes e depois sofremos o segundo", analisou Ricardo Soares."É pena, os meus jogadores mereciam mais. Havemos de conquistar pontos a jogar menos", constatou.