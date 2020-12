Ricardo Soares: «Se o Benfica tiver um dia menos bom e nós tivermos um dia excelente…»  

Sem competir desde o dia 6 de dezembro, o Gil Vicente regressa aos jogos do campeonato este domingo, frente ao Benfica. Na antevisão da partida, Ricardo Soares, técnico dos galos, deixou muitos elogios às águias, mas sublinhou a vontade da sua equipa em conquistar pontos.

"O Benfica é o nosso próximo adversário e a nossa ambição é conquistar pontos. O adversário tem qualidade, mas é mais um jogo e queremos conquistar pontos para seguir o nosso caminho. Os jogadores estão a assimilar as nossas ideias, sinto a equipa cada vez mais forte e ambiciosa. Sabemos o que nos espera, conhecemos bem o Benfica e a nossa equipa. Se o Benfica tiver um dia menos bom e se nós estivermos num dia excelente, o Benfica vai ter dificuldades. A maior parte do jogo vai ser dominado pelo Benfica, mas preparámos a equipa para todos os momentos. Também queremos ter bola, fazer um jogo positivo e tentar lutar por pontos", começou por dizer o técnico.

Não revelando em que sistema tático vai abordar o encontro, Ricardo Soares analisou ainda a performance defensiva dos encarnados: "É certo que o Benfica normalmente não sofre tantos golos como está a sofrer agora. Todas as equipas têm pontos fortes e pontos fracos, sabendo que as equipas grandes têm menos pontos fracos. Queremos explorar as debilidades que o Benfica possa ter, que são poucas".

O técnico concluiu falando da adaptação do avançado Alaa Abbas ao clube. "O Alaa Abbas é um jogador que chegou há relativamente pouco tempo e que teve alguns meses de paragem, logo os seus índices físicos não estão no ponto ideal. A barreira linguística ainda existe e é uma dificuldade, mas ele é um avançado com características muito próprias. Precisa de trabalho, de paciência e de conhecer o futebol português, mas é um jogador com muito potencial", sublinhou.

O jogo, que se vai disputar no Estádio Cidade de Barcelos, no próximo domingo, tem início marcado para as 17h30.