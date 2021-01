Ricardo Soares: «Sp. Braga é das equipas mais bem trabalhadas em Portugal»

O Gil Vicente de Ricardo Soares perdeu (0-1) na deslocação ao terreno do Sporting de Braga, em jogo da 15.ª jornada da Liga NOS, um resultado que de acordo com o técnico gilista poderia ter sido diferente.





"Sabíamos que íamos defrontar uma equipa com muita qualidade, que ia trocar vários jogadores e com isso poderia não estar tão forte, pelas rotinas e dinâmicas que pudessem não funcionar tão bem", começou por dizer o técnico gilista, em declarações no final do encontro."Fomos muito eficazes [defensivamente] com duas linhas muito juntas, anulámos claramente o Sporting de Braga e isso ia intranquilizá-lo. Tirando o penálti, não me lembro de mais oportunidades do Braga, que costuma criar cinco ou seis oportunidades. Nós temos duas oportunidades na primeira parte e tivemos três ou quatro saídas a que faltou critério na decisão.""Na segunda parte, sentimos o jogo totalmente controlado e tentámos vencer, pus gente fresca, dois jogadores rápidos, o Braga não conseguia entrar, mas cometemos um erro e, contra equipas destas, os erros pagam-se caro e o que fica para a história é que perdemos.""Temos jogo dentro de três dias para os quartos de final da Taça de Portugal com o FC Porto e, em função do plantel que temos, tinha que fazer uma gestão, até porque depois temos outro jogo de grande intensidade frente a uma equipa que está a fazer um campeonato extraordinário, que é o Paços de Ferreira, e por isso tem que ser feita uma gestão meticulosa e adequada.""O Sporting de Braga não me surpreendeu nada, é das equipas mais bem trabalhadas em Portugal, tem um conjunto de jogadores com muita qualidade, nem vale a pena falar, porque senão tinha que dizer os jogadores todos. Não vou dizer que fomos exemplares quando perdemos um jogo, mas o adversário tem qualidade e nós cometemos um erro que foi penalizador para o que fizemos, penso que é injusto para os meus jogadores", concluiu.