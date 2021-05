Ricardo Soares: «Sp. Braga não nos vai surpreender»

O jogo frente ao Sp. Braga será mais um grande desafio na caminhada do Gil Vicente na Liga NOS. Ricardo Soares assume-o sem problemas, admite que do outro lado estará uma grande equipa, mas garante que não será apanhado de surpresa.





"O Sp. Braga não nos vai surpreender. Conhecemos bem o Sp. Braga, conhecemos o processo de jogo do Sp. Braga, o seu ADN. É uma equipa muito bem treinada, para mim é mais fácil analisar uma equipa bem treinada do que uma equipa que tenha mais caos e menos comportamento tático. O Sp Braga é uma equipa que não se enerva com a bola, é uma equipa paciente, uma equipa que entende bem os momentos do jogo. Tão depressa atrai como faz uma variação de jogo para o Esgaio e ataca num passe atrasado. Defende com qualidade, reage forte à perda. Sabe o que tem de fazer naquele momento do jogo. Quer ter sempre a bola, é das equipas que mais bola tem", disse, salvaguardando, ainda assim, que a sua equipa irá tentar fazer o mesmo."O que me parece é que é uma equipa com muita posse, que quer ter sempre a bola. É uma equipa que tem bons timings de ataque à profundidade, por isso é que é uma grande equipa e está bem treinada. Há um grande trabalho do Carvalhal. O que também quero dizer é que a minha também gosta de ter a bola. Quer ser protagonista, quer ter a bola e tudo iremos fazer para termos nós a bola, mesmo sabendo que o adversário é ambicioso e superior. A ambição de ganhar ninguém nos vai tirar", referiu.Uma das grandes dúvidas do lado gilista é Pedro Marques O avançado já está a treinar, depois de debelar alguns problemas físicos, mas a sua utilização é ainda uma incógnita."O pedro marques está a treinar. Ainda vamos ver qual é a nossa opinião se ele pode ir a jogo ou não", apontou, detalhando depois as diferenças entre o avançado cedido pelo Sporting e Samuel Lino."Em relação às diferenças entre o Pedro Marques e o Samuel, são diferentes. O Pedro Marques segura melhor, é jovem, mas está mais maduro, comparativamente com o Samuel. O Samuel tem potencial enorme, talento incrível, precisa de ser refinado. É preciso dar tempo, deixá-lo crescer. É um jovem que começou a jogar aos 15 anos. Tem eficácia, precisa de conhecer melhor o jogo. A curto prazo esperamos um Samuel mais determinante. Não quer dizer que não tenha sido. Esperamos que cresça muito para ser ainda mais determinante", concluiu.