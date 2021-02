Ricardo Soares: «Sporting tem sido a equipa mais regular»

O Gil Vicente recebe amanhã (21 horas) o Sporting, num jogo em que Ricardo Soares pretende bater o pé ao Sporting, embora admita que terá de superar muitas dificuldades para alcançar o objetivo.





"Será um jogo difícil contra a equipa que lidera justamente o campeonato. Tem sido a mais regular e tem demonstrado mais capacidade para estar na liderança. Da nossa parte, vamos com um pensamento positivo para o jogo, vimos de um bom resultado e os jogadores trabalharam com afinco", referiu o técnico gilista, que relativizou o facto de o adversário poder alargar a vantagem para o FC Porto, que ontem empatou. "Para nós é pouco importante o problema do Sporting, eles é que têm de fazer as contas. O nosso foco é o que controlamos. Estamos motivados, a equipa tem vindo a demonstrar qualidade, mas os resultados não eram condizentes. Sabemos que será um jogo difícil, contra uma equipa que joga em 3x4x3, tem os seus comportamentos muito bem enraizados, ataca bem a profundidade e raramente se descompõe. Tem enorme qualidade, mas também sei que a minha equipa está forte, bem organizada e tem vindo a melhorar. É um jogo em que queremos ter bola, mas sabemos que teremos fases em que isso será difícil, mas estamos preparados para o jogo", considerou.O Sporting lidera destacado o campeonato e esse fator poderá ser determinante para as contas do título. Ricardo Soares analisou o adversário, abstém-se de colocar os leões como principais candidatos, mas vê uma vantagem o facto de ter um calendário menos sobrecarregado em relação aos adversários diretos. "O Sporting tem aproveitado a possibilidade de preparar os jogos com mais antecedência. Fica com tempo para ter a equipa mais fresca e trabalha ao pormenor os jogos. Mas as equipas que lutam pelo título estão habituadas a jogar de três em três dias, têm plantéis que permitem manter a estabilidade e o equilíbrio. Vamos ver se isso será determinante para o título. Não sei se será determinante para ser campeão, quem for mais competente será o campeão e neste momento o Sporting é a equipa mais competente", concluiu.