Ricardo Soares: «Temos de alterar a nossa situação, o futebol é conquista de pontos»

Depois do desaire frente ao Marítimo, o Gil Vicente regressa à competição num jogo frente ao Sp. Braga, numa partida agendada para as 19h45 desta terça-feira. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares assumiu o desejo de conquistar pontos e reiterou que a sua equipa está preparada para o ciclo complicado que vai ter.

"O Sp. Braga é uma das grandes equipas do campeonato, tem muita qualidade e é muito bem organizada. Sabemos o que nos espera, mas temos o objetivo de vencer. Temos de estar no limite e na plenitude dos nossos recursos para trazer pontos de Braga", começou por dizer, analisando depois os mais recentes resultados dos galos: "Temos produzido muito mais do que aquilo que foram os resultados nestes últimos jogos. Temos apresentado qualidade, temos estado por cima dos nossos adversários, mas, por vezes, há ciclos assim. Não temos tido a eficácia que é exigida, mas a nível defensivo temos estado bem. Temos de alterar a nossa situação, o futebol é conquista de pontos".

Apesar de considerar que o facto de o Sp. Braga ter jogado no passado sábado não vai ter grande interferência no encontro desta terça-feira, Ricardo Soares revelou que vai tentar aproveitar algum cansaço que os arsenalistas possam ter. "O Gil Vicente teve um jogo com 120 minutos e passado menos de 72 horas jogou com o Marítimo, que teve um descanso absoluto para preparar o jogo. Por outro lado, o Sp. Braga está habituado a jogar de três em três dias, mesmo que haja algum cansaço acumulado. Sabemos que é difícil, mas acreditamos que podemos conquistar pontos. Se estivermos a um grande nível, acredito que podemos tirar dividendos da densidade e intensidade de jogos que o Sp. Braga tem tido, podemos aproveitar isso", disse.

O técnico dos barcelenses aproveitou ainda para perspetivar aquilo que vão ser os próximos jogos da sua equipa: "Já pensei nesses jogos e nos jogos mais à frente, mas o meu foco total está no próximo jogo. Vamos jogar com o Sp. Braga, com o FC Porto e com o P. Ferreira, todas equipas com qualidade, bem preparadas e bem orientadas. É importante o Gil Vicente ter um plantel no qual todos os jogadores estejam preparados para jogar e não só 11, 12 ou 13. Temos de ser inteligentes para termos os jogadores a 100 por cento, vou sempre lançar para jogo os jogadores que estiverem mais bem preparados".

Deixando elogios a Alaa Abbas e sublinhando que a direção sabe que posições pretende ver reforçadas, Ricardo Soares explicou ainda a contratação de Pedrinho: "É um jogador que conhecemos bem, que tem qualidade e que acrescenta competitividade à equipa. Ainda não está apto para o jogo porque a inscrição dele ainda não deu entrada, mas vamos poder contar com ele em breve".