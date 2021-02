Ricardo Soares: «Temos de entrar no campo e demonstrar o que pretendemos para a época»

Sem vencer há duas jornadas, o Gil Vicente encara a receção ao Santa Clara como a oportunidade ideal para regressar à rota dos bons resultados. Na antevisão da partida, Ricardo Soares começou por expressar a vontade da equipa em apagar a imagem deixada no encontro com o Portimonense.





"Espero uma boa resposta, uma resposta enérgica. Temos consciência que temos de dar mais e fazer mais, mas também sabemos que o último jogo não foi condizente com o que temos vindo a fazer. Vejo os jogadores com vontade de dar uma imagem diferente daquela que demos em Portimão", começou por dizer o técnico, que deixou ainda muitos elogios aos açorianos: "Espero um jogo difícil, o Santa Clara é uma equipa que vem numa linha atrás das que lutam pela Europa, mas também tem perspetivas de chegar a esses lugares. Está confortável na luta pela permanência, tem uma boa equipa e transpira confiança. Mesmo assim, queremos dar uma grande resposta. Sabemos que não fizemos um bom jogo, conversámos e agora temos de passar das palavras aos atos. Temos de entrar no campo e demonstrar o que pretendemos para a época. Não somos a equipa que foi a Portimão".Assumindo que, em Portimão, "houve momentos de desconcentração que se podem pagar caro na 1ª Liga", Ricardo Soares realçou ainda as dificuldades que os galos vão ter até ao fim do campeonato. "Os nossos adeptos estão tristes, assim como os jogadores, os treinadores e a direção. Este vai ser um ano difícil para todos nós, há oito equipas que vão lutar pela permanência. Temos de nos unir, os jogadores estão com vontade de dar a volta à situação. Até podemos vencer dois ou três jogos seguidos, mas não acredita que alguma destas oito equipas esteja com a permanência garantida a quatro ou cinco jornadas do fim", referiu.O técnico concluiu assumindo que não tem a necessidade de explicar a ausência de Alaa Abbas da convocatória do último jogo e reforçando a ideia de que a equipa tem de fazer melhores resultados em casa: "Queremos ser fortes em casa e fora, mas sabemos que, em casa, estamos longe daquilo que pretendemos. Alteramos isso com vontade, compromisso e ambição. O momento não é de falar, mas sim para fazer".A partida entre os barcelenses e os insulares está agendada para as 17h30 deste sábado.