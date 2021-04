Ricardo Soares: «Temos mostrado um crescimento sustentado»

Ricardo Soares não tem dúvidas de que a vitória (2-0) do Gil Vicente sobre o Rio Ave, este sábado, em Vila do Conde, a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, foi "justa", até porque de acordo com o técnico gilista foi o seu conjunto aquele "que mais fez para ganhar".





"Vitória justa, fomos a equipa que mais fez para ganhar, mesmo enfrentando um adversário de grande qualidade. Sabíamos que o Rio Ave tem um bom processo de jogo, mas também que se lhes tirássemos a bola iríamos pô-los desconfortáveis", começou por dizer Ricardo Soares, em declarações na conferência de imprensa após o jogo."Temos mostrado um crescimento sustentado e os jogadores foram fantásticos, merecendo uma importante vitória para o objetivo da manutenção. Mesmo sabendo que esta parte final vai ser muito difícil, temos muitas equipas na nossa situação e temos de manter o foco.""Ao longo deste tempo não abdicámos do nosso processo de jogo, e mesmo numa fase em que tivemos jogos de três em três dias, fomos fazendo uma gestão física, que teve os seus custos, mas que nos permitiu chegar 'inteiros' a esta fase decisiva do campeonato. Temos jogadores com qualidade, compromisso e caráter forte, que ainda podem evoluir como equipa, mesmo sabendo que ainda vamos passar por dificuldades até ao final da época", terminou.