Ricardo Soares: «Tivemos um terceiro jogo em menos de 72 horas...»

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, lamentou este domingo a derrota diante do Marítimo e considerou que a formação gilista merecia algo mais.





"Na primeira parte, pressionámos muito o Marítimo, com uma forte reação à perda, tivemos muitas situações de cruzamento, remates sem a eficácia desejada. Não permitimos ao Marítimo sair em contra-ataque, não me lembro de nenhuma situação perigosa deles, faltou-nos o último toque, podíamos e devíamos ter feito melhor. Na segunda parte, o Marítimo equilibrou, perdemos capacidade de pressão, fruto do desgaste, tivemos duas oportunidades, eles uma e o golo. Em suma, é tremendamente injusto para a minha equipa, mas o futebol é assim", considerou o técnico, em conferência de imprensa."O Marítimo de hoje é muito diferente para melhor do que aquele que encontrei há dois meses [ao serviço do Moreirense], mas também são dois clubes diferentes. Melhorou substancialmente no seu processo defensivo. Quero alertar para uma situação: tivemos um terceiro jogo em menos de 72 horas [Gil Vicente jogou na quinta-feira com o Ac. Viseu para a Taça de Portugal, com prolongamento] e isso não faz sentido nenhum, as equipas não ficam em pé de igualdade. Agora, dependendo dos resultados dos outros [Sp. Braga, na Allianz Cup], vamos estar nove dias para fazer um jogo, tem que se dar atenção a isso.""Estamos numa era diferente, não sou só eu a queixar-me, é tudo novo, tive jogadores com covid-19, a recuperação deles não é adequada e há outras questões que não são '2+2=4'.""Vamos falar sobre isso e pensar em conjunto com o clube, a seu tempo vamos ver se precisamos ou não. Mas este plantel tem feito um trabalho extraordinário, o resultado de hoje é enganador e eu confio neles. Se vier alguém é para acrescentar competitividade interna.""A seu tempo iremos ver, podemos ir ganhar ao Marítimo, e acreditamos nisso, mas não somámos pontos e temos que o fazer. Os objetivos fazem-se de conquista de pontos, e não de boas exibições e aí assumimos as nossas responsabilidades."