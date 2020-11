Ricardo Soares vai suceder a Rui Almeida no comando do Gil Vicente

Está encontrado o sucessor de Rui Almeida no comando técnico do Gil Vicente. Record sabe que Ricardo Soares é o novo comandante da formação gilista, tendo inclusivamente já assinado o vínculo com os barcelenses. Ao que o nosso jornal apurou, o técnico de 46 anos, que esta semana se desvinculou do Moreirense, foi alvo de várias abordagens, mas optou por assumir compromisso pela equipa de Barcelos, onde deverá ser apresentado sexta-feira ou sábado.