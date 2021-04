Ricardo Soares: «Vamos mostrar equilíbrio na hora de ganhar»

Depois do triunfo frente ao Benfica, o Gil Vicente prepara agora o jogo com o Famalicão. Na antevisão da partida, Ricardo Soares começou por destacar a importância de a sua equipa não entrar em ‘bicos de pés’ na partida desta quinta-feira em função da vitória alcançada no Estádio da Luz.





"Sabemos o mediatismo que traz ter sucesso contra uma equipa grande e há sempre um trabalho de equilíbrio que é preciso fazer. Alertámos os jogadores que nada muda, quando tivemos três derrotas seguidas não ficamos depressivos. Trabalhamos no dia a dia e queremos evoluir enquanto equipa. Esta equipa demonstrou equilíbrio na hora de perder e vai mostrar na hora de ganhar. Este campeonato vai ser até ao fim, o jogo na Luz não passa de três pontos nem pode passar. Quando perdermos a humildade vamos ter problemas. Não nos deixamos iludir pelo mediatismo", começou por referir.Assumindo que a equipa tem consciência que as equipas que lutam pela permanência têm qualidade, o timoneiro dos galos analisou ainda o adversário desta jornada: "Este Famalicão é uma equipa com muita qualidade e com jogadores muito fortes. Têm jogadores jovens e experientes que aportam talento à equipa. A partir do momento em que o Ivo Vieira entrou, a equipa deu um salto qualitativo, hoje o Famalicão é uma equipa diferente para melhor e não vamos ser surpreendidos pela qualidade do adversário. Não somos favoritos por virmos de uma vitória e eles de uma derrota, sabemos que vai ser um jogo difícil, contra uma excelente equipa e que, só estando num nível elevado, podemos vencer o Famalicão. Tal como nós, o Famalicão precisa de pontos e vai fazer pela vida, mas queremos fazer um jogo que nos possa acrescentar pontos à nossa caminhada".Ricardo Soares concluiu destacando a confiança que tem em todos os elementos que compõem o plantel.