Ricardo Soares: «Vimos com espírito de missão para fazer uma época tranquila»

Quatro dias depois da saída do Moreirense, Ricardo Soares foi apresentado, esta sexta-feira, como treinador do Gil Vicente. Nas primeiras declarações como timoneiro dos galos, o técnico explicou o que o levou a aceitar o convite.





"O primeiro impacto foi bom, tenho experiência para perceber que isto é isto é uma situação normal. O Gil Vicente é um clube organizado, com história e que conheço bem. Sabemos o que nos espera e vimos com espírito de missão para fazer uma época tranquila. Prometo trabalho, empenho e queremos acrescentar valor ao clube", começou por dizer, assumindo depois que o facto de o Gil Vicente ter jogado em 3-4-3 até este momento não vai dificultar a implementação das suas ideias: "Vou ver o que tenho à minha disposição e depois vou fazer o que sempre fiz. Já joguei em diferentes formas, não é por aí. Gosto de ver os meus jogadores confortáveis e, mediante as condições que tiver à minha disposição, vou arranjar a dinâmica e o estilo de jogo que beneficiem o coletivo. Os resultados estão em primeira instância, mas queremos valorizar os jogadores".Revelando que assinou até ao final da época e que já orientou a sessão de treino desta manhã, Ricardo Soares preferiu não comentar a sua saída do Moreirense. "Quando escolhi esta carreira sabia para o que vinha. Posso achar bem ou mal, mas quem manda nos clubes tem legitimidade para decidir. É passado e agora estou feliz por ter sido confrontado com esta oportunidade do Gil Vicente", afirmou.O técnico concluiu fazendo uma análise ao plantel que tem à disposição, realçando que a possibilidade de o clube ir ao mercado está em cima da mesa: "Conheço bem a equipa e os jogadores, mas por fora. Só se conhece bem os jogadores trabalhando com ele. Tive várias abordagens nos últimos dias, mas o que me trouxe aqui foi o facto de entender que havia qualidade para eu dar continuidade à minha carreira".