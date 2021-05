Rodrigão: «Ainda nada está definido e estamos focados no que falta jogar»

Titular nos últimos três jogos do Gil Vicente, Rodrigão tem-se assumido como uma peça importante no esquema de Ricardo Soares. O reconhecimento do bom desempenho do defesa-central chegou na forma de prémio, tendo o brasileiro sido eleito pelos adeptos gilistas como o homem do jogo no encontro da última jornada, frente ao Marítimo.





"É bom ter este reconhecimento, o prémio representa aquilo que foi o jogo. Tivemos a felicidade de fazer um bom jogo e de vencer a partida. Sabíamos que era um jogo difícil e que, se ganhássemos, daríamos mais um passo no nosso objetivo. No entanto, ainda nada está definido e estamos focados no que falta jogar e nos pontos que temos para disputar", começou por referir o jogador, de 25 anos.Assumindo que quer "continuar a crescer junto com o clube", Rodrigão fez ainda uma análise àquilo que tem sido a luta pela permanência: "Este ano o campeonato tem sido diferente, há muita competitividade na luta pela permanência. Temos de valorizar ainda mais os bons jogos que temos vindo a fazer e acho que isso é importante para atingirmos os nossos objetivos. Desde o início da época sabíamos das dificuldades que íamos ter, mas nunca duvidamos do nosso potencial e da nossa força. À medida que o fim do campeonato se aproxima, vamos ficando mais confiantes".Na presente temporada, Rodrigão soma um golo em 31 jogos disputados.