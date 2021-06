Rodrigão despede-se do Gil Vicente: «Feliz por ter feito parte da grande história deste clube»

Em fim de contrato com o Gil Vicente, Rodrigão não vai continuar no conjunto minhoto. O defesa-central, de 25 anos, publicou um vídeo nas redes sociais com alguns dos seus melhores momentos no clube, deixando também uma mensagem de despedida.





"Fim de mais um ciclo na minha carreira, hoje se encerra o meu contrato com o Gil Vicente, um lugar onde fui muito feliz. Muita gratidão por essas duas épocas, por todos os adeptos, companheiros de equipa, funcionários, amigos do clube e diretoria. Fica o meu agradecimento por tudo, por todos os momentos, pelos bons e ruins, por toda ajuda e por todo acolhimento durante esses 2 anos. Seguirei torcendo pelo clube e para que o Gil Vicente alcance cada vez mais patamares maiores, pois é isso que o clube merece. Sou muito feliz por ter feito parte da grande história deste clube", podia ler-se.Ao serviço dos barcelenses, Rodrigão apontou três golos em 53 encontros.