Rodrigão e Nogueira analisam início de temporada do Gil Vicente

Depois de subir diretamente do Campeonato de Portugal para a Liga NOS, o Gil Vicente tem ‘surpreendido’ e está, neste momento, com mais oito pontos do que o P. Ferreira, penúltimo classificado. Rodrigão e Nogueira, centrais dos barcelenses, estiveram no "Gilistas Unidos" (programa do clube) e fizeram um balanço daquilo que foi jogado até ao momento.

Rodrigão foi um dos primeiros reforços do Gil Vicente e assume que a equipa tem tido uma boa prestação. "Temos tido uma prestação sólida, em casa ainda não perdemos e isso tem sido importante para podermos ter uma "gordurinha para queimar". No entanto, não nos podemos acomodar porque ainda temos a segunda volta. Vamos procurar manter-nos bem para o clube conseguir a permanência", salientou.

Nogueira, por seu lado, revelou ambição para aquilo que falta jogar: "Estamos felizes pelo desempenho, mas não estamos satisfeitos. As pessoas de fora podem ficar surpreendidas com a nossa classificação, mas nós almejamos mais, não estamos satisfeitos e queremos deixar o clube na 1ª Liga".

O Gil Vicente defronta o V. Guimarães este domingo. Nogueira realçou a dificuldade da partida, mas afirmou que o clube tem "condições para lutar pelos três pontos". Já Rodrigão, apontou o fator casa como um aspeto importante para um hipotético desfecho positivo do encontro.

Por fim, a dupla de brasileiros falou da experiência de trabalhar com Vítor Oliveira. "O mister é uma pessoa muito simples, que dá muita abertura para podermos conversas. É importante ter um treinador com a experiência dele, é uma pessoa que nos ajuda bastante", disse Rodrigão. "Antes da minha vinda para cá disseram-me que o mister Vítor Oliveira é muito respeitado em Portugal e percebi isso. Exige muito e tira o máximo de cada um", concluiu Nogueira.

O embate entre Gil Vicente e V. Guimarães está agendado para as 17h30.