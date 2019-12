Rodrigão só na próxima semana

Rodrigão está na última fase de recuperação da lesão que o faz estar fora da competição desde o dia 29 de setembro (derrota, por 1-0, no terreno do Santa Clara), mas é certo que ainda não poderá ser opção para o técnico Vítor Oliveira, domingo, na receção ao V. Guimarães.

O defesa-central regressará aos treinos em pleno na próxima semana, sendo previsível que esteja a 100 por cento no regresso aos trabalhos depois da partida com os vimaranenses. Os galos querem despedir-se do seu estádio em 2019 da melhor forma.