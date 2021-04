O brasileiro Rodrigão, titular no triunfo frente ao Benfica na vaga do castigado Ygor Nogueira, volta a ser a alternativa para colmatar a vaga em aberto no eixo da defesa, novamente por castigo de Ygor Nogueira.





Se no primeiro caso, o brasileiro tinha atingido o limite de cartões amarelos, desta vez foi expulso frente ao Famalicão.