Rúben Fernandes é baixa de peso no Gil Vicente

Ricardo Soares sabe que está obrigado a mexer na defesa para a receção ao FC Porto. Expulso nos minutos iniciais do encontro com o Tondela, num lance que suscitou muitas críticas por parte dos elementos do Gil Vicente, Rúben Fernandes é uma baixa de peso para os minhotos. Ao que tudo indica, Ygor Nogueira e Rodrigão formarão a dupla de defesas-centrais, situação que não é nova na presente época. Apesar de ser um dos indiscutíveis nos barcelenses, o capitão já falhou dois jogos (derrota com o Benfica e vitória, no prolongamento, com o Ac. Viseu).