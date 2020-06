O Gil Vicente perdeu (0-1) esta quarta-feira, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, encontro que assinalou o regresso do desporto-rei em Portugal.





No final do encontro, Rúben Fernandes, defesa que começou de início na equipa lançada por Vítor Oliveira, admitiu que as duas formações realizaram "uma partida agradável" apesar das circunstâncias [sem a presença de adeptos nas bancadas]."Foi uma partida agradável. Nunca é fácil recomeçar o campeonato assim. Fizemos tudo para ganhar o jogo. Eles tiveram um remate de felicidade e marcaram", afirmou o defesa dos gilistas."Estão orgulhosos de nós. Todos têm visto o campeonato que feito e vamos fazer tudo para ganhar o próximo jogo, em casa", concluiu.