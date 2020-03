Rúben Fernandes: «O apoio que o Gil Vicente nos tem dado tem sido excelente»

Figura de destaque na campanha do Gil Vicente na presente temporada, Rúben Fernandes descreveu, em declarações aos meios oficiais do clube, como tem sido trabalhar a partir de casa.





"O nosso dia a dia não tem sido fácil, temos de ficar em casa. É uma fase complicada, mas todos juntos vamos conseguir ultrapassar isto. Eu e os meus colegas temos treinado em casa para não perdermos a forma e isto vai passar o mais cedo possível", afirmou o defesa-central.Aconselhando as pessoas a seguir as recomendações para o combate ao coronavírus, Rúben Fernandes assumiu ainda que o clube não tem permitido que falte nada aos jogadores: "O apoio que o Gil Vicente nos tem dado tem sido excelente. Disponibilizaram uma bicicleta para cada jogador, assim conseguimos treinar um pouco. O clube está muito preocupado, todos os dias nos pergunta se nós e a nossa família estamos bem, se temos algum tipo de sintomas. O presidente já me ligou para perceber aquilo que necessitamos e temos recebido um carinho enorme".O camisola 26 dos galos concluiu fazendo um balanço da época da equipa até ao momento. "Toda a gente tem visto a época que estamos a fazer. Ninguém pensava que corresse como está a correr. O regresso do Gil Vicente não ia ser fácil, mas temos trabalhado todos os dias para que possamos assegurar a manutenção e conseguir a melhor classificação possível", rematou.