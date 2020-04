Rúben Fernandes: «O Gil Vicente tem sido uma agradável surpresa na minha carreira»

Depois do Gil Vicente anunciar a renovação de Rúben Fernandes até ao fim da temporada 2020/21, o capitão dos barcelenses, num vídeo publicado nas redes sociais do clube, deixou uma mensagem aos adeptos.





"Esta renovação tem um significado muito importante para mim, gosto muito de estar em Barcelos e no Gil Vicente. Todas as pessoas têm sido impecáveis comigo e estou cá mais um ano para ajudar e para fazer tudo pelo Gil. O Gil Vicente tem sido uma agradável surpresa na minha carreira. Tenho passado momentos excelentes com as pessoas do clube e com os adeptos. Aceitei a proposta na primeira hora, mal o Gil Vicente mostrou que queria que eu ficasse, respondi que sim", explicou o camisola 26 dos galos.Chegado a Barcelos no início da presente temporada, o jogador, de 33 anos, soma até ao momento 26 jogos pelo conjunto de Vítor Oliveira.