Rúben Fernandes: «Vamos fazer de tudo para sermos felizes no final»

Depois de dois desaires consecutivos, o Gil Vicente venceu o Santa Clara por 1-0, num partida disputada no Estádio Cidade de Barcelos. Numa iniciativa promovida pelos minhotos nas redes sociais, Rúben Fernandes foi eleito o 'Homem do Jogo' pelos adeptos e mostrou-se satisfeito com a distinção.





"É sempre bom reconhecerem que estivemos bem no jogo, mas o mais importante é a vitória da equipa. Partilho o prémio com os adeptos, que estiveram connosco até agora e que vão estar até ao fim do campeonato", começou por dizer o defesa-central.Assumindo que o campeonato tem sido "estranho" devido ao facto de os adeptos não estarem presentes no estádio, Rúben Fernandes analisou ainda aquilo que tem sido o desempenho do Gil Vicente: "Não tem sido fácil, mas continuamos a trabalhar e a fazer tudo o que o míster quer. As coisas por vezes não correm bem, mas esta vitória foi fruto do nosso trabalho. As equipas que estão lá em baixo estão separadas por um/dois pontos, mas vamos fazer de tudo para sermos felizes no final".O jogador, de 34 anos, concluiu traçando como objetivo a conquista de pontos em casa do Tondela na próxima jornada e definindo como "positiva" a maior competitividade que tem havido entre as equipas da Liga NOS.