Rúben Ribeiro convocado para o Bessa

Não joga desde o dia 12 de janeiro, frente ao Belenenses SAD, mas pode bem voltar à ação, sábado à noite, em casa do Boavista. Quem o confirmou foi Vítor Oliveira na antevisão ao desafio, esta tarde.





"Temos o Rúben Ribeiro que já está convocado, já pode fazer parte da equipa. Hoje vamos avaliar o Henrique (Gomes) e o Vítor (Carvalho)", relatou o treinador do Gil Vicente.Quanto ao jogo diante dos axadrezados, o técnico dos galos espera as tradicionais dificuldades num palco como o Bessa e não perspetiva uma pantera fragilizada emocionalmente pelas duas últimas derrotas."Um jogo em casa do Boavista é sempre um jogo difícil, mas temos expectativas positivas. Se formos iguais a nós próprios, vamos conseguir criar-lhes dificuldades. Não me parece que o Boavista vá estar fragilizado animicamente. Perder em casa com o Belenenses SAD e fora com o Sporting não é nada de extraordinário", sublinhou.