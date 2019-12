Rúben Ribeiro é reforço do Gil Vicente

O Gil Vicente aproveitou a conferência de imprensa do jogo com o V. Guimarães para apresentar o primeiro reforço de inverno. Depois de um período de meio ano sem jogar, Rúben Ribeiro assinou por um ano e meio com o clube barcelense."Apesar de ter várias opções para poder resolver o meu futuro, pesou a minha família e o facto de o Gil Vicente ser um clube onde me senti feliz feliz e realizado. Sinto que fizeram um esforço muito grande para que eu viesse para cá. É um clube pelo qual tenho um carinho muito grande. O míster foi fundamental e este é um desafio à altura das minhas capacidades", afirmou o jogador de 32 anos.Rúben Ribeiro, de 32 anos, regressa ao futebol português após meio ano sem atividade e uma curta passagem pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, clube que representou depois de ter rescindido na sequência do ataque à Academia do Sporting."Terão o Rúben normal, que habituou as pessoas a ter prazer em pagar um bilhete para ir ver um jogo de futebol. Independentemente de ter estado parado, continuei a trabalhar e sabia que as coisas iam-se resolver mais dia menos dia. Foi o Gil Vicente que abracei e é aqui que vou ser feliz", afiançou.Este é um regresso de Rúben Ribeiro ao Gil Vicente, já que o jogador representou o clube em 2014/15. Além dos minhotos, Rúben Ribeiro já alinhou em Portugal no Sporting, Rio Ave, Boavista, P. Ferreira, Beira-Mar, Penafiel e Leixões.