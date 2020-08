Figura de destaque na segunda metade da temporada do Gil Vicente, Rúben Ribeiro é reforço do Hatayspor, da Turquia, para a época 2020/21. O extremo prepara-se assim para viver a sua segunda experiência no estrangeiro, isto depois de ter atuado no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos em 2018/19.





Apesar de ainda não ter sido oficialmente apresentado, Rúben Ribeiro já treinou com o clube recém-promovido à 1ª divisão turca na manhã deste domingo. O anúncio da contratação do extremo deve acontecer esta segunda-feira.Chegado ao Gil Vicente depois de meio ano sem jogar, Rúben Ribeiro apontou quatro golos em 13 encontros pelos galos.