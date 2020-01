Rúben Ribeiro fora das opções de Vítor Oliveira

Depois de ter sido titular na receção ao Belenenses SAD, que o Gil Vicente venceu por 2-0, Rúben Ribeiro vai falhar a visita ao reduto do P. Ferreira. O experiente médio não consta da lista de convocados ontem divulgada pelo emblema de Barcelos, ficando por esclarecer se terá sofrido algum problema físico durante a semana de treinos que passou.

Uma ausência que deverá ser aproveitada por Baraye para o regresso à titularidade, ele que até marcou da última vez em que começou uma partida no onze, em casa do Tondela, num jogo em que o Gil Vicente voltou a casa com um empate (1-1). Para este embate em Paços de Ferreira, o objetivo gilista é voltar a triunfar fora de portas no campeonato, algo que não acontece desde a visita ao Aves, a 8 de novembro último.