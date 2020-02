Rúben Ribeiro regressa aos convocados do Gil Vicente

O médio Rúben Ribeiro regressou esta sexta-feira aos convocados do Gil Vicente para a deslocação ao terreno do Boavista, no sábado, da 23.ª jornada da Liga NOS, ao contrário do defesa Henrique Gomes.

Contratado na reabertura de mercado, após meio ano sem atividade e uma breve passagem pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, o extremo somou duas aparições pelos minhotos em janeiro, até falhar as últimas seis rondas por lesão.

No boletim médico dos galos continuam a constar os brasileiros Rodrigo e Vitor Carvalho e o argelino Zakaria Naidji, além do defesa Henrique Gomes, totalista desde a sétima jornada, que sofreu problemas físicos durante a semana e foi dado como inapto.

O Gil Vicente, 11.º classificado, com 26 pontos, desloca-se ao Boavista, nono colocado, com 28, no sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da 23.ª jornada, com arbitragem do lisboeta Hélder Malheiro.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Wellington e Denis.

- Defesas: Arthur Henrique, Fernando Fonseca, Edwin Banguera, Rúben Fernandes e Ygor Nogueira.

- Médios: Soares, João Afonso, Claude Gonçalves, Bozhidar Kraev, Rúben Ribeiro e Ahmed Isaiah.

- Avançados: Lourency, Hugo Vieira, Yves Baraye, Samuel Lino e Sandro Lima.