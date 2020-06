Rúben Ribeiro apontou, no jogo frente ao Aves, o seu primeiro golo no espaço de mais de um ano. O último tento do extremo tinha acontecido na partida do Al Ain contra o Al Wasl, a 15 de maio de 2019 (o jogador esteve sem clube na primeira metade desta época).





Noutro âmbito, Vítor Oliveira já estará no banco na partida com o Sporting.