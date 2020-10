Rui Almeida após derrota frente ao Sporting: «É inglório não sair daqui com pontos»

O Gil Vicente esteve perto de surpreender o Sporting mas acabou derrotado (3-1) em Alvalade. Na primeira análise à partida, o treinador dos gilistas lamentou os "erros" cometidos nos minutos finais e assumiu ser "inglório não levar pontos".





"Podíamos levar três pontos, depois um mas nem um levamos. Resultado injusto? Os resultados nunca são injustos. O Sporting marcou três golos e nós um. Há momentos críticos no jogo que são importantes de controlar e aqueles últimos minutos, era importante controlá-los bem. Ficam 80 e tais minutos em que controlámos o espaço, com bola tentámos jogar e conseguimos fazer ransiçoes. É bastante inglório não sair daqui com pontos", afirmou Rui Almeida, na flash interview, aos microfones da Sport TV."Estamos no início de uma caminhada. Fizemos dois jogos seguidos em quatro dias contra FC Porto e Sporting, nos quais fizemos tudo para pontuar. Vamos tentar fazer isso e estar fortes no domingo para ficar com os três pontos em casa"