Rui Almeida está de saída do comando técnico do Gil Vicente e o seu sucessor será, ao que tudo indica, Ricardo Soares. Segundo apurou Record, os gilistas vão operar mudanças na cadeira principal depois de uma série negativa e de um arranque difícil na Liga, confiando os seus destinos no treinador que recentemente se desvinculou do Moreirense.





Rui Almeida sai assim ao cabo de sete jornadas, deixando o Gil Vicente com apenas cinco pontos e numa situação complicada da tabela classificativa. No campeonato, o técnico conseguiu apenas uma vitória.