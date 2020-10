Denis tem sido uma das figuras do Gil Vicente na presente temporada, aspeto comprovado com o facto de já ter defendido dois penáltis. Apesar disso, na antevisão do jogo com o Sporting, Rui Almeida, deu ênfase à confiança que tem também em Daniel Fuzato, guarda-redes que está em Barcelos por empréstimo da Roma.





"Estamos a falar de dois guarda-redes enormes, embora estejam em momentos da carreira diferentes. O Denis já tem centenas de jogos na Serie A brasileira e o Daniel Fuzato é jovem já foi chamado à seleção brasileira. Fico feliz por ter os dois e a época é muito longa. O Denis sabe a época que está a fazer, para além dos penáltis que defendeu transmite muita segurança à equipa. O Daniel, o Brian e todos os jogadores que não têm jogado têm trabalhado para agarrar a oportunidade quando ela chegar", explicou o treinador.Os galos defrontam o Sporting esta quarta-feira, às 21h45.