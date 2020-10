Rui Almeida e a presença de público nos Açores: «Que seja o início de um retorno normal»

O Gil Vicente encara a partida frente ao Santa Clara depois de um triunfo na jornada inaugural sobre o Portimonense. Durante esta semana, os galos voltaram a ter todo o plantel disponível para treinar, facto que deixou o técnico Rui Almeida satisfeito.





"Sinto-me feliz por ter todo o plantel disponível para trabalhar. Parece uma coisa estranha, mas ter o grupo todo completo, passadas tantas semanas, é algo que nos deixa satisfeitos. Os jogadores também estão felizes por estarem nos treinos", começou por dizer, deixando depois elogios ao Santa Clara: "Conhecemos e respeitamos o adversário, que começou o campeonato de uma forma fantástica. As equipas do Daniel, que conheço bem, são sempre muito organizadas e demonstram um trabalho de qualidade. Apesar disso, estamos focados em nós e concentrados no que podemos fazer. Queremos ser melhores a cada dia que passa".Sublinhando que a sua equipa está preparada para dar resposta aos diferentes problemas que o adversário possa colocar, Rui Almeida comentou ainda o facto de a partida deste sábado ser disputada com público na bancada. "Todos os que estão envolvidos no fenómeno futebol estão felizes. É importante realçar que o futebol tem dado uma imagem de responsabilidade na forma como tem lidado com tudo o que envolve o dia a dia dos clubes: os testes que são feitos duas/três vezes por semana e o comportamento durante o período de jogos. Espero que seja o início de um retorno normal", vincou.Rui Almeida concluiu dizendo que quer assumir o jogo e lutar pelos três pontos em qualquer campo e que o plantel ainda pode sofrer mexidas até ao fecho do mercado.A partida entre Santa Clara e Gil Vicente está agendada para as 16 horas deste sábado.