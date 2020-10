Rui Almeida e o FC Porto: «São os jogos mais fáceis de preparar e os mais difíceis de disputar»

Rui Almeida fez esta manhã antevisão do jogo no Dragão. O treinador do Gil Vicente assume naturalmente o favoritismo do FC Porto na partida deste sábado à noite, mas promete o empenho de sempre da sua equipa na tentativa de recolher algo de positivo na casa do campeão nacional, colocando o foco da conferência de imprensa naquilo que o Gil Vicente pode fazer.





- Está satisfeito com os pontos conquistados até agora e o que espera deste jogo no Dragão?"Nós treinadores nunca estamos satisfeitos com o que temos, mas perante tudo o que nos aconteceu antes do primeiro jogo da Liga e na preparação do segundo, julgo que sim. Continuo a achar que perdemos dois pontos no último jogo, mas há que avançar com otimismo e determinação para um jogo no palco do campeão nacional, o que só por si diz das dificuldades que vamos encontrar. Costumo dizer que estes são os jogos mais fáceis de preparar, pois vamos defrontar uma equipa com padrões de jogo muito fortes, mas nós estamos a pensar em nós e no que podemos fazer para contrariar isso."- Este é um bom momento para defrontar o FC Porto, que vem de três jogos sem ganhar e ainda por cima jogou a meio da semana para a Champions?"Quanto à segunda parte da questão ela não se coloca, pois estamos a falar de uma equipa que está habituada a ritmos competitivos deste nível, com três jogos por semana. O resto da questão é um ponto que o Sérgio está certamente a tentar resolver, mas repito: o nosso foco é cem por cento em nós próprios e naquilo que queremos fazer com bola e sem ela, sabendo o que devemos fazer nesses dois momentos. Temos argumentos a apresentar, mas claro que o FC Porto é favorito para este jogo. Cabe-nos dar uma resposta a essa realidade. Por isso é que digo que a nossa preparação foi a de uma semana normal, pois estes são os jogos mais fáceis de preparar e os mais difíceis de disputar."