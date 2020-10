Rui Almeida e o jogo frente ao V. Guimarães: «Em casa queremos mandar na partida»

Apesar de o Gil Vicente ter perdido os dois últimos jogos, frente ao FC Porto e ao Sporting, Rui Almeida revelou um discurso ambicioso na antevisão da partida frente ao V. Guimarães. O técnico destacou o facto de o encontro ser um dérbi minhoto e sublinhou a importância de a sua equipa fazer valer o fator casa.





"Sinto que estamos a crescer, mesmo depois de duas derrotas. Não estamos satisfeitos, mas sentimos que temos crescido. Temos analisado os erros estamos a tentar corrigi-los para darmos passos sólidos rumo aos nossos objetivos", começou por dizer Rui Almeida, que afirmou depois que o encontro deste domingo ter uma importância especial: "Os dérbis são sempre jogos importantes e que se querem sentidos para que tiremos vantagem deles. Amanhã, em casa, queremos mandar na partida, temos esse hábito. Estamos preparados para o desafio e queremos apresentar-nos fortes. Há jogadores que chegaram há pouco tempo, mas os que já estavam cá já lhes transmitiram a importância dos jogos em casa e dos duelos mais locais".Mesmo que o foco do treinador do Gil Vicente esteja naquilo que os seus jogadores podem fazer, Rui Almeida deixou ainda elogios ao V. Guimarães. "Conheço bem as pessoas que estão por trás do projeto do V. Guimarães, quando estava em França o Carlos Freitas estava no Metz. Vamos encontrar uma equipa que luta sempre, no mínimo, por lugares europeus. Para além disso, é uma equipa com dinâmicas fortes nos corredores. Trocou de treinador há pouco, mas o que entrou tem experiência e conhece bem a liga. Apesar disso, a minha preocupação é aquilo que podemos fazer. O grupo está a assimilar as ideias e está a colocá-las e prática. Queremos ser competitivos, mandar em casa e não cometer os erros que foram fatais no último jogo", referiu.Assumindo que a frustração sentida após o jogo com o Sporting já foi ultrapassada, o técnico explicou ainda o que o levou a apostar numa referência mais fixa em termos de ataque frente ao Sporting: "O Miullen é um jogador que está a crescer porque ainda lhe falta muito treino No jogo com o Sporting trouxemos o Fujimoto e o Samuel Lino para criar desconforto aos centrais do Sporting e conseguimos fazê-lo em alguns momentos. Quisemos levar os centrais do Sporting para zonas onde se sentem menos confortáveis para depois aproveitarmos a velocidade do Miullen, o nosso ponta. No entanto, temos várias opções para a frente de ataque e, para este jogo, vou tentar fazer a melhor escolha para criar dificuldades e incertezas ao adversário".O embate entre Gil Vicente e V. Guimarães está agendado para as 17h30 deste domingo.