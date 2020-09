Rui Almeida: «Estou seguro que vamos dar uma resposta à altura»

Depois de semanas verdadeiramente caóticas - o clube teve de lidar com o falecimento de Dito e com um surto de Covid-19 -, o Gil Vicente inicia a sua participação na atual edição da Liga NOS frente ao Portimonense. Na antevisão da partida, Rui Almeida, técnico dos galos, deixou elogios ao adversário, mas sublinhou a vontade da sua equipa em entrar forte na competição.





"Queremos começar bem, estar bem no jogo e lutar pelos três pontos. Temos muito respeito pelo Portimonense, um adversário que tem objetivos idênticos aos nossos. Mantiveram a estrutura do ano passado, o treinador e estamos identificados. Apesar disso, mais do que com o adversário, estamos preocupados connosco e com que o conseguiremos fazer no jogo", começou por dizer, explicando depois como é que a equipa lidou com todos os acontecimentos das últimas semanas: "Mesmo com todas as condicionantes, estou seguro que vamos dar uma resposta à altura. Passámos por uma situação atípica nas últimas três semanas, mas os jogadores estão confiantes e querem muito começar o campeonato".Assumindo que, em termos de entradas, o plantel está fechado e que está motivado por regressar a Portugal, agora como treinador principal, Rui Almeida preferiu não abrir o jogo relativamente ao facto de poder jogar no 3-4-3 no qual tem apostado. "Vamos deixar essa dúvida para amanhã. Independentemente da forma como nos apresentarmos em termos estratégicos, o mais importante é que os jogadores saibam o que têm de fazer em cada momento de jogo".O técnico concluiu definindo os objetivos dos galos para 2020/21. "Queremos solidificar o clube na 1ª Liga, é algo muito importante para o projeto que temos. Queremos consolidar uma posição e marcar uma região do país que é fantástica na 1ª Liga. A partir daí falaremos de outras situações", rematou.O embate entre Gil Vicente e Portimonense está agendado para as 16 horas deste domingo.