Rui Almeida: «O Sporting é uma equipa forte, mas não vamos fugir da nossa forma de jogar»

Depois do desaire frente ao FC Porto, o Gil Vicente prepara-se agora para defrontar o Sporting, num jogo em atraso referente à 1ª jornada da Liga NOS. Na antevisão da partida, Rui Almeida, treinador dos galos, deixou elogios ao adversário, mas sublinhou a vontade de somar o segundo triunfo no campeonato.





"Vamos jogar contra uma equipa forte e que vem de bons resultados. Mesmo assim, a construção de uma equipa é muitas vezes feita por pausas e abrandamentos porque os adversários já nos começam a conhecer e criam-nos problemas. Cabe-nos a nós resolver esses problemas e trazer soluções para o jogo. Sinto que é isso que estamos a fazer, estamos em crescer enquanto processo e com muito trabalho. Vamos jogar contra um candidato ao título. Para trazermos pontos deste jogo temos de ser competitivos, estar concentrados e jogar nos nossos limites. Sabemos a força do Sporting, mas queremos estar concentrados em nós, tal como fizemos no Dragão. Sabemos que vamos jogar com uma equipa forte, mas não vamos fugir da nossa forma de jogar. Nenhum treinador diz que vai lutar pelo empate. Sei com quem que vou jogar e sei do poder do Sporting, mas queremos ler os momentos do jogo e perceber quando podemos ter bola e quando temos de defender. Queremos ser competentes, competitivos e lutar pelos três pontos", começou por dizer.Assumindo que o histórico de confrontos entre os dois clubes não terá importância quando o árbitro apitar para o início do jogo e que ficou satisfeito com a resposta que a equipa deu frente ao FC Porto, Rui Almeida comentou ainda o facto de a equipa só ter marcado dois golos nos quatro jogos realizados até este momento: "Não me preocupa, mas queremos mais. Tivemos cerca de 15/16 ocasiões e só marcámos dois golos, temos de aumentar a eficácia à frente da baliza. Temos de decidir com clareza nos momentos em que tivermos oportunidades e isso faz parte do crescimento da equipa. O Samuel, no ano passado, fez dois golos e este ano já igualou. Temos vários jovens na frente de ataque e estamos a crescer. Os golos vão aparecer se continuarmos a produzir o que temos produzido".O técnico, que não pode contar com Baraye, que não estava inscrito na altura em que o jogo foi adiado, e com Henrique Gomes, a recuperar de lesão, concluiu abordando ainda o facto de a sua equipa estar a passar por um ciclo de jogos complicado. "Adoro semanas de três jogos e os jogadores também gostam. Mais do que o desgaste físico, há também o desgaste mental de jogar com o FC Porto, o Sporting e o V. Guimarães. Nós estamos a precisar de competição e temos jogadores preparados para agarrar a oportunidade se forem chamados", vincou.A partida entre Sporting e Gil Vicente está agendada para as 21h45 desta quarta-feira.