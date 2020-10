Rui Almeida: «Obrigámos o FC Porto a fazer coisas que não queria fazer»

Rui Almeida, treinador do Gil Vicente, destaque a capacidade da equipa em criar dificuldades ao FC Porto, apesar da derrota por 1-0.





"Nunca ficamos contentes porque não alcançámos pontos. Fico contente é com outras vertentes. O Porto ajustou-se ao Gil Vicente, não foi o Gil que se ajustou ao Porto. Depois, temos várias oportunidades, antes do golo do Porto tivemos provavelmente as melhores oportunidades. Mas o futebol é assim. Temos de ter eficácia para que o jogo seja de outra maneira. Durante os 90 minutos tentámos sempre assentar o nosso jogo", afirmou, à Sport TV.O técnico da formação de Barcelos diz mesmo que o Gil obrigou o Porto a fazer coisas que não queria."O FC Porto nestes anos do Sérgio quase nunca jogou com três centrais, só no City. Conhecíamos o Porto, a força do Porto, mas tentámos impor o nosso jogo. Momentos em que o fizemos, outros não, que tivemos de baixar o bloco. Mas nunca mudámos em relação à nossa ideia para o jogo. Se vocês virem, não é muito frequente os extremos do Porto virem atrás dos laterais desta maneira. Mas o futebol faz-se de pontos e de vitórias. Estamos consciente que conseguimos, em alguns momentos do jogo, obrigar o Porto a fazer coisas que não queria fazer", concluiu.