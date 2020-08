Rui Almeida oficial como treinador do Gil Vicente

"Bem-vindo a Barcelos, Mister!"





Foi desta forma que o Gil Vicente anunciou de forma oficial que Rui Almeida é o novo treinador da equipa, rendendo Vítor Oliveira.Rui Almeida será apresentado esta 4ª feira em forma de entrevista à televisão dos galos e, aos 50 anos, assume pela primeira vez uma equipa do primeiro patamar do futebol português, depois de passar, sempre como adjunto, por vários clubes, como Sporting, Sp. Braga, Trofense e Estoril.Nos últimos quatro anos, Rui Almeida esteve no futebol francês, com passagens pelo Red Star, Bastia, Troyes e Caen e tem ainda experiências na carreira em países como Grécia, Egipto e Síria.O ínicio de carreira de Rui Almeida foi no CAC e passou ainda pela formação do Atlético e do Benfica antes de ser coordenador técnico da AF Lisboa.