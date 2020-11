Rui Almeida: «Queremos juntar a qualidade de jogo ao resultado»

Depois de três desaires consecutivos, o Gil Vicente vai procurar regressar aos bons resultados na deslocação à Madeira, para enfrentar o Nacional. Na antevisão do encontro, Rui Almeida, técnico dos galos, começou por deixar elogios ao adversário e assumiu que não sente qualquer tipo de pressão por os últimos resultados não terem sido positivos.





"O Nacional é uma equipa taticamente muito rica, tal como são todas as equipas do Luís Freire. É uma equipa que tem conteúdos ricos e que nos vai criar problemas, mas o mais importante é a forma como nós vamos criar problemas ao Nacional. Pressão? Não sinto. Não estou contente por ter cinco pontos quando podíamos ter oito. Só temos a pressão de querer ganhar o próximo jogo e de querer estar sempre melhor", referiu o técnico.Revelando que o lateral Henrique Gomes já deve estar disponível para ir a jogo na Taça de Portugal, Rui Almeida analisou ainda aquilo que tem sido o processo evolutivo dos minhotos: "Queremos muitos ganhar pontos, não há nenhum treinador contente na Liga porque nenhuma equipa tem 18 pontos. Queríamos e merecíamos ter mais pontos, mas isso não existe. A justiça no futebol são os golos. Acima de tudo estamos focados naquilo é o nosso crescimento. Se não evoluirmos de jogo para jogo, vamos ter problemas no futuro. No entanto, sinto que, de jogo para jogo, conseguimos evoluir sempre. Agora queremos juntar a qualidade de jogo ao resultado".Rui Almeida concluiu referindo os aspetos mais concretos que o Gil Vicente tem de melhorar. "Tivemos um início de época muito conturbado, mas está tudo ultrapassado. Tivemos algumas lesões e a situação da Covid-19, mas agora vamos ter duas semanas de paragem e queremos aproveitar para continuar a crescer como equipa. Percebemos o que já fizemos e o que temos de melhorar, nomeadamente sermos mais agressivos no momento do golo e sermos mais astutos nos minutos finais das partidas", rematou.O embate entre o Nacional e o Gil Vicente está marcado para as 15 horas de domingo. Os barcelenses viajam para a Madeira este sábado de manhã.