Rui Almeida: «Queremos que os adeptos fiquem ansiosos pelo jogo seguinte»

Esta segunda-feira ficou marcada pela apresentação do plantel do Gil Vicente à comunicação social. Para além dos dez reforços, os galos contam também com um novo treinador, Rui Almeida. Nas primeiras declarações enquanto timoneiro dos barcelenses, o técnico, de 50 anos, explicou o que pretende da sua equipa para a temporada 2020/21.





"A primeira semana de trabalho foi diferente porque tivemos de ir integrando os novos jogadores de forma gradual. Queremos chegar ao fim da época e ter os objetivos alcançados. Sou realista, é preciso ganhar e alcançar as metas propostas, mas quero que os adeptos gostem dos jogos e que sintam que o tempo passa rápido para o jogo seguinte. Se terminar um jogo e os adeptos ficarem ansisos pelo próximo, eu ficaria satisfeito", começou por dizer.Assumindo que foi bem recebido em Barcelos e agradecendo o convite da direcção, Rui Almeida revelou que o foco da equipa está em fazer uma época tranquila: "Queremos consolidar o Gil Vicente na 1ª Liga e assegurar a permanência o mais rápido possível. Sabemos que o clube vem de um prestigiante 10º lugar, mas o principal objetivo é consolidar o clube na 1ª Liga".O técnico disse ainda que não há qualquer vantagem em relação ao facto de nunca ter trabalhado em Portugal e poder surpreender e traçou o perfil daquilo que pretende para os galos. "Vamos ser uma equipa que vai tentar construir e jogar de forma junta, estamos a trabalhar essas questões com calma. Vamos manter o foco em nós, em sermos competitivos e e competentes. A ambição passa por ganharmos qualquer jogo", rematou.