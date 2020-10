Rui Almeida: «Saio frustrado do jogo mas os resultados são sempre corretos»

Rui Almeida não escondeu a sua desilusão depois do empate desta tarde, em casa, diante do Tondela. O Gil Vicente esteve a jogar contra 10 mas cedeu a igualdade.





"Sim, [faltou eficácia]. Temos de chegar com mais gente [à área contrária] para aumentarmos a probabilidade de a eficácia ser maior. Num jogo em que há 14 ou 15 remates para nós, situações de perigo evidente, temos de fechar [com golo] e de fazer um resultado claro, de 2-0 ou 3-0. Era esse [que deveria ser] o resultado do jogo.""Saio frustrado do jogo, mas os resultados são sempre corretos. Não marcámos nas diversas oportunidades que tivemos, num jogo em que o Tondela sentiu dificuldades para controlar as nossas movimentações. Sentíamos que íamos marcar em qualquer momento do jogo. Continuámos a criar situações. O golo [do Tondela] aparece num momento fortuito do jogo, mas temos de fechar e, para isso, temos de chegar com três, quatro ou cinco [elementos à área adversária].""Quando passam a ser contra 10, os jogos são completamente distintos. Nem precisámos muito de construção de primeira fase, porque o Tondela não nos pressionou. Baixou sempre o bloco e apostou tudo numa transição ou numa bola parada.""Fizemos um jogo de ataque organizado nos últimos 30 metros do terreno. Criámos oportunidades, não marcámos, mas vamos crescer. Temos jogadores novos que vão crescer, até na hora de atirar à baliza. Estaria muito mais preocupado se não tivéssemos criado ocasiões".