Rui Almeida: «Se não podíamos ganhar na fase final, também não podíamos perder»

O Gil Vicente averbou este domingo a terceira derrota consecutiva na Liga NOS ao perder (1-2) na receção ao V. Guimarães. O técnico dos gilistas, Rui Almeida, admitiu que a equipa deveria ter sido mais eficaz na segunda parte e, nos minutos finais, tinha de ser capaz de segurar o empate.





"Houve 25 minutos oferecidos por nós, apenas e só pela falta de pressão sobre a construção do Vitória. Tivemos dificuldade na coordenação da pressão da primeira fase. Só corrigimos isso ao intervalo. Desde o início, tínhamos de pegar no jogo e forçar o Vitória a bascular para controlar o jogo. Tivemos infelicidade na ineficácia ofensiva. Depois, é preciso também perceber os momentos do jogo. Se não podíamos ganhar na fase final, também não podíamos perder", afirmou o treinador, em conferência de imprensa."Estes últimos jogos tiveram histórias diferentes. Não há equipa no mundo que fique tranquila a perder. Se termino o jogo de hoje com uma ou outra ocasião e três remates, fico preocupado. Não estamos contentes, mas pelo que fizemos no início, nas oportunidades e em perceber os momentos críticos do jogo, acertámos em dois deles.Temos de começar a 'pegar' no jogo desde o início, de ser eficazes e também de ser astutos e 'malandros', porque o relógio está lá e precisamos de olhar para ele. Com as entradas do Rochinha e do Edwards, sentimos que precisávamos de equilibrar a equipa. O João [Afonso] entrou para isso. Queremos pegar no próximo jogo desde o início e ganhar, no Nacional. Se não pudermos ganhar, queremos somar pontos", acrescentou Rui Almeida."Houve jogadores que fizeram três jogos numa semana. Na parte da condição física, os jogadores estão completamente à vontade e têm tempo para recuperar. Os jogadores precisam de mais tranquilidade em frente à baliza. Quando se produz sete ocasiões contra o V. Guimarães, com quatro ou cinco claras, os golos vão ter de acontecer. Posso recuar ao jogo do Tondela aqui [1-1]. Foram jogos em que produzimos muito volume ofensivo e a eficácia foi baixa. Queremos continuar a consolidar o processo. Ainda podemos ser mais fortes."