O treinador Rui Almeida é um dos casos positivos de covid-19 no plantel gilista, pelo que não vai poder orientar a equipa na deslocação a Alvalade.





Recorde-se que o clube de Barcelos ainda não divulgou os nomes dos 10 jogadores que estão infetados com covid-19, nem quais são os cinco elementos do staff que também acusaram positivo ao vírus, na certeza que estão todos em isolamento.Por medida de segurança, o delegado de saúde regional decidiu colocar em quarentena os restantes jogadores do plantel gilista desde sexta feira, mas a decisão foi revertida hoje de manhã, depois de todos os testes realizados ontem darem negativo.Regresso aos treinos, contudo, condicionado pela ausência dos 10 infetados, bem como pela ausência do técnico Rui Almeida.