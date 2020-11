Ausência de peso no Gil Vicente na partida frente ao Nacional por ter tido um contacto de risco com uma pessoa infetada com Covid-19, Samuel Lino viu hoje confirmado o cenário menos positivo. O jovem, que já está em isolamento, testou positivo à Covid-19, isto apesar de estar assintomático.





Mesmo com esta contrariedade, o facto de a Liga NOS estar agora parada até ao último fim de semana de novembro pode fazer com que o jogador brasileiro não perca mais nenhum jogo da competição. Pelo meio, o Gil Vicente defronta o Oleiros para a Taça de Portugal.Recorde-se que o conjunto minhoto foi um dos primeiros do principal escalão do futebol português a ter problemas resultantes da pandemia, já que houve um surto no seio do plantel no início do campeonato.