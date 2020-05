Samuel Lino: «Não vamos atingir o nosso objetivo e parar, queremos subir mais na tabela»

Depois de ter iniciado os treinos coletivos no início da semana, o Gil Vicente começa a focar-se no regresso à competição. Apesar dos galos ocuparem uma posição tranquila na tabela classificativa, Samuel Lino, jovem de 20 anos, não esconde as ambições da equipa para o que falta jogar do campeonato.





"Acredito que vamos voltar fortes, com grandes exibições e que vamos alcançar os nossos objetivos. Queremos entrar em todos os jogos para ganhar no sentido de conseguirmos a melhor classificação para o Gil Vicente. Não vamos atingir o nosso objetivo [permanência] e parar, queremos subir mais na tabela", começou por explicar o extremo.Dando ênfase ao apoio que sente dos adeptos gilistas, Samuel Lino aproveitou para fazer um balanço da sua primeira experiência no futebol europeu: "A minha adaptação ao clube foi muito boa, toda a gente me recebeu muito bem. Gosto muito do Gil Vicente e sinto que a minha adaptação ao futebol português ainda está a acontecer, é um processo que demora algum tempo. Creio que na próxima época já estarei completamente adaptado. Este foi um ano de muita evolução. Foi um ano pensado para eu ganhar experiência e sinto que as coisas me estão a correr bem".A pandemia de covid-19 obrigou os clubes a fazer uma série de adaptações nos seus planos de treinos, mas, para Samuel Lino, o Gil Vicente conseguiu dar uma boa resposta ao desafio. "Todos os jogadores se sentem bem, o Gil Vicente dá-nos todas as condições de segurança. Sentimo-nos um bocadinho diferentes porque ficamos muito tempo afastados dos relvados. No entanto, individualmente sinto-me bem e coletivamente o grupo está a voltar forte. Há algum cansaço porque se perdeu um pouco de forma física, mas tudo está a correr da melhor forma", vincou.Salientando a vontade que tem de fazer golos e boas exibições, Samuel Lino concluiu elogiando o campeonato português e explicando a importância que Vítor Oliveira tem tido para si. "O começo foi um período difícil, mas o mister Vítor Oliveira ajudou-me bastante. Aprendi muito com ele e sinto que ele fez uma grande diferença no meu processo de evolução", rematou.Na presente temporada, o camisola 29 dos barcelenses soma um golo em 16 partidas efetuadas.