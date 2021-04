Samuel Lino encontra-se a cumprir a sua segunda temporada ao serviço do Gil Vicente e já é o melhor marcador dos minhotos, com sete golos apontados no campeonato.





Fasquia, contudo, que o avançado pretende superar de modo a contribuir para o patamar de equilíbrio da equipa. “Para mim, é um orgulho ser tão novo e fazer golos. Fico feliz com esta afirmação, mas ainda faltam nove jogos e pretendo melhorar o meu desempenho”, referiu o brasileiro, de apenas 21 anos, aos canais oficiais do clube.