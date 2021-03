Samuel Lino: «Taremi foi o jogador que mais me impressionou»

Figura de destaque no Gil Vicente, onde soma oito golos em 27 partidas até ao momento, Samuel Lino esteve no programa ‘Futebol a Sério’, do Canal 11, este sábado. O jogador brasileiro recordou os primeiros anos de carreira e fez uma análise àquilo que tem sido a sua passagem por Portugal.





Chegado a Barcelos no início da temporada passada, o extremo, que este ano tem jogado mais como ponta-de-lança, foi perentório no ato de eleger o melhor adversário que enfrentou. "O Taremi foi o jogador que mais me impressionou em Portugal, é um avançado com uma grande capacidade técnica e muito inteligente", começou por dizer o jovem, que recordou os seus primeiros meses no futebol português: "No ano passado ainda não estava preparado, precisei de me adaptar. Ainda não tinha este papel na equipa, mas aprendi bastante e agora estou a conseguir destacar-me. Tive de me adaptar às questões táticas, algo que não tinha tanto no Brasil. O míster Vítor Oliveira queria que eu percebesse o jogo e que soubesse quando tenho de atacar e defender. O futebol aqui é mais rápido".Definindo a sua passagem pelo Flamengo como o momento mais difícil da carreira, isto na medida em que não foi feliz no clube, Samuel Lino aproveitou ainda para se descrever enquanto jogador. "Gsoto de explorar a minha velocidade e de explorar o espaço. Sinto que assim fico mais próximo da baliza adversária para finalizar as jogadas. Sei que os avançados têm de marcar golos, mas penso que também temos de ajudar a equipa. Fazer uma boa partida e a equipa ganhar é tão importante como marcar", vincou.O camisola 29 dos galos concluiu revelando que apenas começou a jogar nos escalões de formação do clube da sua cidade, o São Bernardo, com 16 anos. Até então, jogava apenas na rua com os amigos.