Sandro Lima: «As conversas estão a acontecer e espero ficar em definitivo no Gil Vicente»

O Gil Vicente tem aproveitado o período de isolamento social para dar a conhecer elementos do clube aos adeptos. Assim, depois de Tiago Lenho ter sido o primeiro convidado do programa "Gilistas Unidos em Casa", Sandro Lima respondeu, esta terça-feira, às questões dos adeptos e da comunicação social.





O avançado começou por abordar a sua possível continuidade no conjunto barcelense. "Estou emprestado há vários anos, é algo que faz parte do futebol. No entanto, as conversas estão a acontecer, sei que o Gil Vicente tem interesse e vamos ver o que acontece. Espero poder ficar em definitivo, estou feliz por jogar num clube que tem tanta história no futebol português. Os jogadores pensam na família e querem sempre algo mais, mas, se ficar mais dois ou três anos, vou continuar a trabalhar da mesma forma. Se sair, quero que seja algo bom para as duas partes", afirmou.Elogiando o trabalho feito por todos os elementos do clube ao longo da temporada, Sandro Lima assumiu ainda que Vítor Oliveira foi preponderante para aceitar a proposta do Gil Vicente: "O míster é uma grande pessoa e foi muito importante neste processo. Ele ligou-me, deu-me três dias para pensar e acabei por regressar à 1ª Liga, que era algo que eu queria muito. Aceitar este projeto foi a melhor decisão da minha vida".O camisola 91 dos minhotos continuou explicando que diferenças existem entre o Sandro Lima de 2013/14 (primeira experiência na 1ª Liga, ao serviço do Rio Ave) e o Sandro Lima de 2019/20. "Cheguei muito novo ao Rio Ave, o futebol era diferente e senti muitas dificuldades na adaptação. Em comparação com 2013 estou mais maduro e aprendi a ler melhor o jogo. Aprendi muito durante este processo. Na altura não tive grandes oportunidades, mas tive a chance de ir conhecendo o futebol português", frisou, assumindo ainda que já está a tratar do processo para adquirir a nacionalidade portuguesa: "Faltam alguns documentos, mas tenho vontade de representar a Seleção. O país deu-me tudo, gosto de viver cá e gostaria de representar a Seleção".Assumindo o objetivo de bater o recorde de golos de um jogador do Gil Vicente numa edição do campeonato (12, Paulo Alves), Sandro Lima, que tem neste momento dez tentos na Liga NOS, descreveu ainda como tem sido o seu dia a dia desde a paragem das competições. "O clube e o departamento médico têm dado o suporte necessário. Tenho aguentado bem, sou muito caseiro. Saio com o meu filho só para ele apanhar um bocado de ar. O clube está sempre em contacto connosco e agora só temos de aguentar mais um pouco", concluiu.