Sandro Lima: «Não esperava ter tantos golos»

O brasileiro Sandro Lima foi eleito pela Liga Portugal como o melhor avançado do mês de fevereiro. Prémio atribuído em função dos votos dos treinadores dos 18 clubes do campeonato suficiente para deixar o brasileiro orgulhoso, mas também nostálgico pelo momento de resguardo que toda a sociedade atravessa por causa da pandemia.





Desabafo na primeira pessoa às questões endereçadas pelos adeptos gilistas onde Sandro Lima também foi célere a reconhecer o mérito de todos os companheiros, bem como a assumir a admiração pelos 10 golos que já apontou no campeonato."Ser o melhor avançado de fevereiro é um motivo de alegria que me deixa muito feliz, mas que só foi possível graças à dedicação e trabalho de todos os meus companheiros", comentou Sandro Lima, convicto em continuar a ser determinante: "Estar entre os cinco melhores marcadores do campeonato também é um motivo de muito orgulho porque não esperava ter tantos golos marcados nesta altura, mas vou continuar com a mesma determinação".Confiança que o brasileiro espera reforçar muito em breve também com a perspectiva de confirmar a continuidade matemática dos minhotos no principal escalão do nosso futebol."É uma honra poder representar o Gil Vicente neste regresso à Liga NOS e estou carregado de saudades por não ter a oportunidade de fazer aquilo que mais gosto, pelo que espero que tudo isto passe rápido", confidenciou Sandro Lima, que, dos 10 momentos de eficácia da sua autoria esta época, destacou o tento apontado no triunfo frente aos sadinos: "O golo que mais me marcou foi frente ao Setúbal, porque permitiu-nos ficar a vencer por 2-0 e foi muito especial para mim".