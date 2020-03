Sandro Lima sonha com seleção portuguesa

O avançado Sandro Lima foi eleito pelos treinadores da Liga NOS como o melhor avançado do campeonato no mês de fevereiro e confidenciou à imprensa brasileira que não só está a tratar da sua naturalização, como alimenta o sonho de seguir, por exemplo, os passos de Dyego Sousa, compatriota ao serviço do Benfica que já foi internacional pelo nosso país.

"Estou em Portugal há seis anos, pelo que já tenho direito à nacionalidade e estou a tratar do processo", admitiu Sandro Lima ao ‘Globoesporte.com’, reconhecendo a disponibilidade para representar a Seleção: "Gostava de ser internacional e uma vez que não é possível representar o Brasil, gostava de jogar por Portugal."

Ambição reforçada com a veia goleadora que tem demonstrado ao serviço do Gil Vicente, onde soma dez golos no campeonato, dois na Allianz Cup e um na prova rainha, naquela que é apelidada como a sua melhor temporada.

"Está a ser a melhor época desde que estou em Portugal, mas os 13 golos em 28 jogos são fruto de muito trabalho e dedicação", confidenciou Sandro Lima, sem esconder a ambição de melhorar o seu registo durante a reta final da época: "Estou a discutir a lista dos melhores marcadores com grandes avançados, mas ainda faltam muitos jogos e tenho a certeza de que vou fazer mais golos até ao final da prova."

Desempenho suficiente para Sandro Lima aspirar a outros voos na próxima época. "Tenho 29 anos e acho que estou no auge da carreira para poder dar o salto, mas estou tranquilo e continuarei a dar tudo para concretizar esse objetivo", concluiu Sandro Lima.



Superar fasquia dos 44 pontos



O Gil Vicente alcançou a psicológica barreira dos 30 pontos na receção ao Santa Clara, mas em Barcelos ainda ninguém suspirou de alívio e a permanência continua a ser o principal objetivo. Contudo, dada a posição confortável de que os gilistas usufruem na tabela, as três dezenas de pontos já amealhados, bem como as dez jornadas ainda por disputar também colocam em perspetiva a ideia de o técnico Vítor Oliveira tentar melhorar o seu recorde de pontos pelos minhotos – um honroso 8º lugar com 44 pontos, em 2002/03.



Meta ao alcance como também muito perto daquilo que se pode considerar o desempenho médio de Vítor Oliveira no Gil Vicente, sendo que esta é a 6ª passagem do rei das subidas pela formação de Barcelos, sempre no principal escalão.